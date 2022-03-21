Президент заслушал акима СКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба Фото: пресс-служба Минэнерго РК Токаев заслушал информацию акима СКО Кумара Аксакалова о ходе работ по ликвидации последствий аварии на Петропавловской ТЭЦ. Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали.
- По словам акима, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли. Ожидается прибытие главы компании - собственника ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населённых пунктов, - написал в Facebook Уали.
Одна из трёх труб на ТЭЦ-2 обрушилась 20 марта. По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.