- Дорогие алматинцы, я рад, что в праздничные дни нахожусь вместе с вами в нашем любимом городе. В этом непростом году каждый из нас встречает «Наурыз мейрамы» с особыми надеждами и верой в лучшее. В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов, погибли и пострадали невинные люди, нанесён огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент и с вами была вся страна, - сказал глава государства.

Фото: БОРТ N1/Telegram Казахстанцы сегодня отмечают Наурыз. Основное торжество в Алматы проходит на площади «Астана» в старом центре мегаполиса. Праздник посетил президент страны.Президент отметил, что впереди страну ждут масштабные реформы и строительство нового Казахстана. Пресс-секретарь президента Берик Уали ранее сообщал, что программа визита Токаева в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.