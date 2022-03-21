Оружие направлено на экспертизу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Стрельба в Атырау: полицейские изъяли пистолеты подозреваемого Скриншот с видео Трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22:00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненном, который получил ранение в голову и находится в коме. Позже стало известно, что полицейские обнаружили ещё одно тело мужчины. По подозрению в убийстве задержан житель Мангистауской области. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сегодня, 21 марта, сообщили, что при задержании орудия преступления у подозреваемого обнаружено не было.
- 19 марта атырауские полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета, закопанные в земле в соседнем микрорайоне от места совершения преступления, - говорится в сообщении.
Оружие направлено на экспертизу.