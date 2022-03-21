Его не стало 20 марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 18 новых автомобилей скорой медицинской помощи прибыли в Атырау Трагедия произошла утром 20 марта. Мужчина провалился в уличный туалет на территории автосервиса, который расположен по улице Шолохова. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 20 марта мужчина 1989 года рождения скончался. Точная причина смерти станет известна позже. По предварительным данным, мужчина отравился сероводородом (он выделяется при гниении фекальных стоков - прим. автора). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.