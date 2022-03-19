В честь открытия нового магазина ковров и мебели «Мади», компания устраивает для своих покупателей грандиозный розыгрыш ценных призов, из которых главный приз – красивый и стильный спальный гарнитур. Магазин расположен недалеко от рынка «Мирлан», по адресу Мухита, 46. Сеть центров ковров и мебели скоро откроет новый магазин «Мади» Акция действует до 26 марта. Кроме главного приза, будут также разыграны диван, ковер производства Турции, размером 3х4, а также 20 утешительных призов: сундуки, пуфики и коврики. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 707 279 85 90, +7 747 510 53 37 (прямая ссылка на WhatsApp в шапке профиля) Сеть центров ковров и мебели скоро откроет новый магазин «Мади» Условия участия в розыгрыше призов • Купить мебель стоимостью от 100 тысяч тенге или ковёр от 50 тысяч тенге; • Быть подписанным на аккаунт @mebel_kovry_uralsk; • Сделать репост конкурсного поста к себе в сторис с отметкой аккаунта @mebel_kovry_uralsk.
Внимание! Розыгрыш состоится 27 марта в прямом эфире аккаунта.
Также действует еще одна грандиозная акция: • При покупке спального гарнитура - сундук, ковёр и матрац в подарок. • При покупке кухонного гарнитура - мойка, сушилка и сифон в подарок. • При покупке мебели действует скидка на ковры 10%-15%. Наши адреса: ТД Жалын, бутик 81; ул. Курмангазы, 78- ТД Зентрум, 2 этаж; ул. Курмангазы, 69 - ТД Азиза, 1 этаж, 103 бутик; @mebel_kovry_uralsk Новости Компаний  