- В Алматинской агломерации много проблем. С учётом этих и других факторов предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут образованы Жетысуйская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен быть в Капчагае. Центр Жетысуского района будет расположен в Талдыкоргане, - сказал Токаев.

Фото: Акорда В ходе своего послания народу Казахстана президент объявил о создании Абайской области (центром будет город Семей) и Улытауской области с административным центром в Жезказгане.Также президент поддержал переименование Капчагая в Кунаева.