Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить эту норму в Конституции, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родственникам президента запретят занимать высокие должности в правительстве Фото из архива "МГ" Глава государства в послания народу Казахстана сообщил, что в стране законодательно запретят занимать должности в правительстве и квазигосударственном секторе родственникам президента.
- Глава государства должен выступать незыблемыми гарантом равенства возможностей для всех граждан, поэтому для ближайших родственников президента будет введён законодательный запрет для занятия должностей в политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном селекторе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что эту норму следует закрепить в Конституции.