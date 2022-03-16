Участились обращения граждан о необходимости ужесточения наказания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев поручил срочно принять антикризисный план из-за ситуации вокруг Украины Фото: Акорда Об этом глава государства сказал в ходе своего послания народу Казахстана. - Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Поручаю генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.