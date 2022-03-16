- Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – с 20 до пяти тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1 000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Об этом глава государства сказал в ходе своего послания народу Казахстана.Также президент отметил, что требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, чтобы не допустить «влияния отдельных лиц» на ход выборов.