Также он заявил, что нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом глава государства сказал в ходе своего послания народу Казахстана.
- Сегодня у нас буквально всё замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также президент заявил, что нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.