Президент заявил, что имела место масштабная и детально разработанная операция для смещения власти, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Среди тех, кто стремился свергнуть правительство, были видные деятели - Токаев о январских событиях Об этом глава государства сказал в ходе своего послания народу Казахстана.
- Среди тех, кто стремился свергнуть правительство, были видные деятели. Высокопоставленные чиновники предали государство. Они мешали правоохранительным органам действовать в соответствии с законом. Давали правительству ложную информацию о ситуации в городах, - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента.
Президент заверил, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они не занимали.