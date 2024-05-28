Трагедия произошла в ночь на 27 мая. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в 2:53 поступил вызов о том, что на кирпичном заводе рабочего зажало в станке. 51-летний мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи.

В управлении по инспекции труда ЗКО сообщили, что создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства гибели работника.

– Результаты будут известны по окончанию расследования. Оно будет длиться 10 рабочих дней. При необходимости срок может быть продлен дважды, - сообщил заместитель руководителя Управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов.

Полицейские обещали предоставить информацию позже.