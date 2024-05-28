В Атырау уровень воды в Урале повысился до шести метров

По данным оперштаба Атыруской области, на 8:00 28 мая на перативная уровень реки Урал в Атыуской облатси составил (по сравнению с уровенем на 8:00 27 мая):

с. Индербор - 7 см, уровень воды - 968 см, критический уровень - 845 см.

с. Махамбет - 0 см, уровень воды - 1020 см, критический уровень - 850 см.

г. Атырау + 2 см, уровень воды - 600 см, критический уровень - 550 см.

с. Жанаталап + 1 см, уровень воды - 432 см, критический уровень - 500 см.

с. Еркинкала + 1 см, уровень воды - 389 см, критический уровень - 450 см.

Также по информации оперштаба, сегодня завершились аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод на въездной автодороге села Жалгансай, где 22 мая прорвало возведенную дамбу. Тогда вода распространилась в сторону населенного пункта. Омываемая водой плотина была полностью восстановлена.