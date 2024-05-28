В ней пострадали несколько человек от 18 до 22 лет, сообщили в ДП Актюбинской области.

Пострадавших доставили в БСМП с дробовыми и ножевыми ранениями ног. Один из доставленных от полученных ножевых ранений скончался в реанимационном отделении. Ему было всего 18 лет.

Как отметили в полиции, по горячим следам по подозрению в совершении преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания. По факту убийства и хулиганства проводятся досудебные расследования.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника департамента.

Между тем, как рассказал врач-ординатор отделения травматологии БСМП Жасулан Урумбаев, около двух часов ночи неизвестные доставили молодого парня в состоянии клинической смерти, у него были множественные ножевые и огнестрельное ранение. Реанимационные мероприятия были безуспешными, он умер. После этого стали привозить по одному, итого привезли восемь молодых людей 2002-2006 годов рождения с дробовыми ранениями ног. Состояние их стабильное, но они не ходят. Их охраняют полицейские.

