Пешеходный мост через реку Чаган расположен в микрорайоне Самал и связывает посёлок Октябрьское района Байтерек с городом. В апреле этого года уровень воды в реке поднялся до уровня самого моста, образовался затор из льдин. Местным властям пришлось демонтировать его.

Жители села Октябрьское говорят, что сейчас уровень воды в реке Чаган постепенно снижается, однако мост не торопятся восстанавливать. Многие сельчане работают в городе и вынуждены каждый день ездить в Уральск. А пешеходный мост значительно сокращал этот путь.

— Сейчас нам очень трудно ездить в город. Автобусу приходится объезжать, а это занимает дополнительное время. По выходным пассажирский транспорт вообще не ездит. Тем, у кого есть машина, им полегче. Просим восстановить мост в скором времени, — говорит жительница села Октябрьское.

Между тем некоторые жители поселка рискуя жизнями переходят реку по разрушенному мосту.

Оказалось, что пешеходный мост находится на балансе акимата района Байтерек. Заместитель акима Мурат Залмуканов сообщил, что в данный момент подготовить смету на восстановление моста невозможно, так как вода полностью не отошла.

— Мы выезжали смотрели. Да, вода уходит, но ещё не открылись натяжные опоры, которые затягивают трос. Без них сделать сметы невозможно, да и подсчитать сумму тоже пока не получится. Только на основании сметы подрядчик нам восстановит его. Когда это произойдет неизвестно, — отметил Мурат Залмуканов.

Замакима подчеркнул, что из поселка Октябрьское есть хорошая асфальтированная дорога ведущая к Самарской трассе.

Фото Медета МЕДРЕСОВА