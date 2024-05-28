По данным Бюро национальной статистики РК, электронная коммерция в общем объеме розничной торговли с учетом маркетплейсов в 2023 году составила 12,7%, в денежном выражении – 2 439,8 миллиарда тенге. Из них оборот через платформу маркетплейсов составил 1 767,6 миллиарда тенге, предприятий розничной торговли, имеющих собственный интернет-ресурс – 672,2 миллиарда тенге.

Доля предприятий, использующих платформу маркетплейсов в 2023 году, составила 79,7%, реализующих товары и услуги через собственный интернет-ресурс – 30,3%, из них 10% осуществляют розничную электронную коммерцию (через маркетплейс и собственный Интернет-ресурс).

Телефоны и гаджеты занимают наибольшую долю из реализованных товаров на маркетплейсах – 27,5%, за ними следуют бытовая техника – 11,6%, компьютерные товары и программное обеспечение – 10,1%, и автотовары –7,9%.

Наибольшая доля в объеме оказанных услуг через маркетплейсы приходится на услуги по бронированию мест на транспорт – 38%, услуги по перевозке пассажиров – 37,4%, услуги прочие, не входящие в другие группировки – 14,5%.



Средний чек для розничных товаров на маркетплейсах составил – 14 823 тенге, для оказанных услуг – 2 553 тенге.

Из способов оплаты за товары и услуги наиболее предпочтительными были дебетовые карты или электронные банковские переводы (32,1%), оплата наличными (24,1%), оплата кредитной картой через Интернет (22,2%), онлайн платежи (13,5%), через мобильный телефон (4,9%), оплата подарочной картой или онлайновый ваучер «баллы» программы бонусов или купонов (3,2%)

Почти половина товаров (49,9%) была доставлена покупателю с использованием услуг обычной почты или других способов доставки, 31,5% – воспользовались самовывозом и оставшиеся 18,6% – онлайн доставка путем загрузки с веб-сайта или с помощью приложения.