Производство бензина, в том числе — авиационного, за январь–май текущего года составило 2,11 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сайта energyprom.kz.

При этом ранее объём производства в соответствующем периоде показывал рост восемь лет подряд. Так, по итогам первых пяти месяцев прошлого года производство моторного топливо увеличивалось на 6,8%.

Объём реализации моторного топлива на внутреннем рынке также уменьшился, и составил за январь–апрель 2024 года 1,66 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за январь–апрель 2023 года. До этого четыре года подряд наблюдался рост объёмов реализации бензина на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что из всего объёма реализованного на внутреннем рынке моторного топлива лишь 276,7 тонны пришлись на импорт.

По итогам мая текущего года бензин в стране подорожал лишь на 2,2% за год. Это немного, особенно если сравнить с прошлым годом, когда рост цен составлял сразу 11,5%.

При этом, по данным аналитиков, рост цен на бензин в зависимости от марки значительно различается. Так, если бензин марки АИ-92 показал рост лишь на 0,2%, то АИ-95/96 подорожал сразу на 14,7%, а АИ-98 вырос в цене и вовсе сразу на 19,8%.

Средняя розничная стоимость бензина марки АИ-92 в городах РК на конец мая 2024 года составила 202 тенге за литр, АИ-95/96 — 252 тенге за литр, АИ-98 — 292 тенге за литр.



