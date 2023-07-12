Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил о тренде на дефицит бензина марки АИ-95, передаёт Tengrinews.kz.
— Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтехимическом заводе, а также с аварийной остановкой Атырауского завода. Сейчас необходимый объём на нефтебазах и заводах накоплен, идёт отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов. Да, в направлениях, где есть повышенный объём потребления, возможны сбои. Дефицит будет покрыт за счёт внутренних поставок, — сказал чиновник в кулуарах правительства.
Говоря о возможных спекуляциях на фоне дефицита, Саткалиев напомнил, что АИ-95 — это нерегулируемый вид топлива и заправщики имеют право повышать цены. Но Минэнерго «ведёт работу» для недопущения резкого роста цен.