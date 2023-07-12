- по теплу – на 1 620 тенге или на 20%;
- по электричеству – на 660 тенге или на 20%;
- по водоснабжению – на 200 тенге или на 25%;
- по водоотведению – на 220 тенге или на 30%.
— Увеличение среднего чека по всем коммунальным услугам составит порядка трёх — четырёх тысяч тенге... При этом уязвимые слои населения могут рассчитывать на помощь акиматов по оплате коммунальных услуг за счёт предоставления компенсации части затрат за коммунальные платежи, — доложил Куантыров.Премьер-министр Алихан Смаилов следом сказал, что «это весьма умеренное повышение», без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.
— В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения. Более трёх лет станции, коммунальные предприятия работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались. Если это и делалось, то через привлечение заёмного капитала, либо за счёт государства. В то же время ремонт энергообъектов стал дороже в десятки раз, — пояснил глава кабинета министров.Напомним, страна переходит к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции».
Концепция предполагает увеличение инвестиций в отрасль за счёт собственников. При этом будет постепенный отказ от субсидирования тарифов за счёт выравнивания уровня тарифов между группами потребителей и сокращение показателей износа сетей.Ранее в комитете по регулированию естественных монополий отмечали, что на формирование тарифов также будет влиять и социально-экономическая ситуация каждого региона.