по теплу – на 1 620 тенге или на 20%;

по электричеству – на 660 тенге или на 20%;

по водоснабжению – на 200 тенге или на 25%;

по водоотведению – на 220 тенге или на 30%.

— Увеличение среднего чека по всем коммунальным услугам составит порядка трёх — четырёх тысяч тенге... При этом уязвимые слои населения могут рассчитывать на помощь акиматов по оплате коммунальных услуг за счёт предоставления компенсации части затрат за коммунальные платежи, — доложил Куантыров.

— В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения. Более трёх лет станции, коммунальные предприятия работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались. Если это и делалось, то через привлечение заёмного капитала, либо за счёт государства. В то же время ремонт энергообъектов стал дороже в десятки раз, — пояснил глава кабинета министров.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства сообщил, что утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с первого июля. В результате тарифы выросли на 10 — 30% . Средний чек для двухкомнатной квартиры увеличится:Премьер-министр Алихан Смаилов следом сказал, что «это весьма умеренное повышение», без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.Напомним, страна переходит к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции».

Концепция предполагает увеличение инвестиций в отрасль за счёт собственников. При этом будет постепенный отказ от субсидирования тарифов за счёт выравнивания уровня тарифов между группами потребителей и сокращение показателей износа сетей.