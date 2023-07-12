Среднестатистический житель Алматы тратит в магазинах в месяц в полтора раза больше жителя Астаны. И почти втрое больше среднестатистического казахстанца. Такие данные опубликовал DATA HUB.

По данным бюро национальной статистики, объём розничной торговли в первом полугодии 2023 года в Алматы превысил 2,4 трлн тенге. В среднем на каждого жителя выходит по 186,5 тысяч тенге в месяц. Из них 44,8 тысяч тенге идут на продукты, остальное – на непродовольственные товары.

В Астане в среднем каждый житель тратит 119,5 тысяч тенге, из них 36,3 тысячи тенге — на продукты. На третьем месте по тратам — жители ВКО. У них выходит 112 тысяч тенге в месяц на человека.

— Сдаётся, что в некоторых регионах доля теневой торговли уж слишком велика. Потому что представления о том, как прожить целым регионом, тратя в среднем менее 10 тысяч тенге в месяц, нет. Даже с условием наличия собственного хозяйства и практики натурального обмена. К слову, среднереспубликанский показатель – 65,2 тысяч тенге на человека в месяц, из которых 46,1 тысяч тенге (или 70,7%) приходится на непродовольственные товары, — отмечают аналитики.

Ранее аналитики подсчитали, что казахстанцы тратят на еду более 51% своих доходов.

Напомним, в декабре 2022 года аналитики РИА составили рейтинг стран Европы по доле расходов жителей на еду. Всего в рейтинге было 39 стран, Казахстан занял последнюю строчку. Аналитики подсчитали, что казахстанцы тратят на продукты питания 53% своих доходов, на алкоголь и табачные изделия — 2.3%, на досуг и культуру — 1.5%, на кафе, рестораны и отели — 1.9%.

В 2020 году в рейтинге стран по расходам на еду Казахстан занял 96-е место из 104, расположившись между Угандой и Камеруном.