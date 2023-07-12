Трагедия произошла 12 июля около 10:00 на омеговском мосту. Автомобиль сбил сотрудника коммунальной службы. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте. Как выяснилось, погибший с 2020 года работал в ТОО «Жайык таза кала» дорожным рабочим. Руководитель предприятия Ринат Нургалиев рассказал, что в октябре прошлого года мужчина вышел на пенсию, однако решил продлить трудовой договор на год.
– Они выполняли на мосту дорожные работы, мыли бордюры, соответствующий знак стоял. Погибший в момент наезда как раз стоял рядом со знаком. Со слов водителя «УАЗа», его кто-то подрезал, он не заметил нашего сотрудника. Сначала сбил знак, а потом и самого мужчину. Он скончался на месте. Я сам сегодня съездил к родственникам погибшего, выразил соболезнования. Наше предприятие окажет всю необходимую помощь при организации похорон, – сообщил Ринат Нургалиев.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за рулем УАЗ находился 76-летний мужчина. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Назначены соответствующие экспертизы. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.