Руководитель департамента юстиции ЗКО Алия Тасыбаева рассказала, что гарантированная государством юридическая помощь оказывается:

лицу, привлекаемому к административной ответственности; истцу либо ответчику в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РК и истцу в соответствии с законодательством РК об административном судопроизводстве; подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК.

— Они вправе получить гарантированную государством юридическую помощь на территории Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. В интересах нуждающегося в гарантированной государством юридической помощи, с ходатайством об оказании такой помощи может обратиться его представитель, — пояснила Алия Тасыбаева.

По её словам на это из государственного бюджета выделили 130 миллионов тенге. За полугодие бесплатную юридическую помощь получили порядка пяти тысяч человек. Наибольшее количество юридической помощи оказали гражданам в виде устных консультаций— 2 358, в рамках уголовных дел — 2018, по административным делам — 215 и гражданским — 35.