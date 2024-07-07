По данным комитета государственных доходов РК, с шестого июля на автомобильном пропуске «Сырым» в направлении Российской Федерации образовалось скопление порядка 200 грузовых машин.



Основной причиной затора является замедление процессов пограничного контроля российской стороной.

– По имеющейся информации, пограничная служба России проводит физический контроль грузов в связи с имеющимися проблемами в функционировании инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска «Маштаково». Казахстанской стороной ведется работа с российской стороной для урегулирования ситуации. Необходимо отметить, что органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется только мониторинг перемещаемых грузов (в течение 5-7 минут), что не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин, - заверили в КГД РК.