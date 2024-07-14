Стрельба началась во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он кандидат в президенты.

По информации New York Post, стрелок произвел несколько выстрелов в сторону сцены, где выступал Трамп. К настоящему времени известно, был убит один и ранены двое зрителей.

По словам представителя Секретной службы, отвечающей за охрану Трампа, экс-президент находится в безопасности, начато расследование. 20-летний стрелок был убит штурмовой группой.

Между тем, президент Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего Президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.