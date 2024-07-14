По данным МЧС РК, с начала сезона в Казахстане утонили 64 человека, 10 из них в разрешенных местах для купания, 54 - в несанкционированных. А за последние 10 лет в водоемах страны погибли более двух тысяч человек, 700 из них - дети. 

Между тем МЧС напоминает правила безопасности на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам;
  • не купаться в темное время суток;
  • не оставляйте детей без присмотра.