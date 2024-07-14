По данным МЧС РК, с начала сезона в Казахстане утонили 64 человека, 10 из них в разрешенных местах для купания, 54 - в несанкционированных. А за последние 10 лет в водоемах страны погибли более двух тысяч человек, 700 из них - дети.
Между тем МЧС напоминает правила безопасности на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не подплывать к водным транспортам;
- не купаться в темное время суток;
- не оставляйте детей без присмотра.