



По данным РГП "Казгидромет, днем 15 июля на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается кратковременный дождь, гроза, на востоке, юге области порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +33 градуса, ночью +23.

Днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, ночью на северо-востоке области гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +27 градусов, ночью +20.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

15 июля ночью на севере, востоке Мангыстауской области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. Ветер северный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +35 градусов, ночью +23.



