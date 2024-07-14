Как сообщает источник сетевого издания Atyrau Online, 10-летний ребёнок утонул в центральном бассейне СК «Мунайшы». Трагедия произошла сегодня, 14 июля, после обеда.

Тело ребёнка вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

Бассейн «Мунайшы» реконструирован в 2019 году по олимпийским стандартам и разделён на восемь дорожек. Длина чаши – 50 метров, ширина – 21 метр, глубина – 2–5,5 метра. Издания отмечает, что в комплексе свыше 600 детей занимаются водными видами спорта. Центральный бассейн в 2020 году был передан в доверительное управление на 10 лет.



