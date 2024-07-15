Авария произошла первого июля в 22.00 по улице Черекаева. Столкнулись автомашина ВАЗ-21099 и карета «скорой помощи» марки Hyundai. Водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых 12-летняя девочка.

Как сообщили в ДП по ЗКО, полицейские разыскивают свидетелей этой аварии.