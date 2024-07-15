Авария произошла первого июля в 22.00 по улице Черекаева. Столкнулись автомашина ВАЗ-21099 и карета «скорой помощи» марки Hyundai. Водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых 12-летняя девочка.
Как сообщили в ДП по ЗКО, полицейские разыскивают свидетелей этой аварии.
- Уважаемые жители и гости города! Если вы обладаете какой-либо информацией об этом факте, просим обратиться в Управление полиции Уральска по номеру телефона 8771 109 23 35, - сообщили в полиции.