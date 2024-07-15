По информации сетевого издания Atyrau Online 10-летняя девочка была в бассейне без родителей. Администрация центрального плавательного бассейна "Мунайшы" отметила, что девочка пришла с родственницей, которая купила ей билет на разовое посещение. Несмотря на наличие бассейна глубиной один метр, ребенок оказался в секции для взрослых, где глубина составляет 2,5 метра. Сейчас бассейн закрыт, ведется допрос сотрудников бассейна. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело расследуют по статье 141 часть 2, УК РК – "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего".







