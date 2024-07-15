В Министерстве внутренних дел Казахстана пояснили, что обращение к участникам дорожного движения связана с видеороликами в социальных сетях, где водители требуют от сотрудников полиции предоставления документов о проведении оперативно-профилактических мероприятий и препятствуют их работе.

— Законом "О дорожном движении" и правилами дорожного движения определены конкретные основания, а также порядок действий полицейских и водителей при остановке транспортного средства. При остановке автомашины полицейский должен подойти, представиться, предъявить служебное удостоверение и разъяснить причину остановки. В свою очередь водитель обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. А сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий, — говорится в обращении министерства внутренних дел Казахстана.

В ведомстве отметили, что невыполнение законных требований полицейского, противоправное вмешательство в его деятельность при исполнении им своих служебных обязанностей влекут административную ответственность в виде штрафа 30 МРП или арест на 15 суток.

Редакция Tengrinews задала вопрос правоохранителям о статье 18 Конституции, которая гласит: "Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации".

В ведомстве ответили, что в данном случае требования статьи 18 Конституции Республики Казахстан не нарушаются. Согласно пункту 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".

То есть права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законами. Согласно закону "О дорожном движении" предоставление документов об ОПМ не предусмотрено.

К слову, если водитель сомневается в правомерности остановки транспортного средства, то он имеет право обжаловать действия сотрудника вышестоящему должностному лицу либо позвонить на единый канал 102 и уточнить о проводимом оперативно-профилактическом мероприятии.