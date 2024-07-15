На своей странице в социальной сети Надир Курумбаев , что с 15 июля его назначили на должность заместителя председателя комитета государственных услуг министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Курумбаев пишет, что для него это большая ответственность. Его задача теперь – с честью выполнить возложенные обязанности

— Мы будем плодотворно работать и приложим все усилия для дальнейшего развития и процветания комитета. Я, в свою очередь, готов принять предложения, связанные с госуслугами в рамках реализации новых инициатив!, — написал Надир Курумбаев.

Новый заместитель комитета отметил, что основной задачей ведомства является формирование государственной политики в сфере государственных услуг, их оптимизация, автоматизация и оказание услуг по принципу «одного окна». Кроме того, комитет осуществляет оценку качества предоставления электронных государственных услуг, оказывает практическую и методическую помощь государственным органам и организациям по вопросам электронных документов и цифровой подписи, координирует деятельность государственной корпорации «Правительство для граждан» и Единого центра связи. «Электронное правительство» 1414 также занимается контролем за работой.

С 2021 года Надир Курумбаев занимал должность директора «НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО. Курумбаев родился в селе Сайхин Бокейординского района в 1984 году. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальностям «История и география», «Юриспруденция», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация», получил степень магистра делового администрирования в Международной Академии Бизнеса.



Трудовую деятельность начал экспертом лаборатории кредитной технологии в ЗКГУ имени М. Утемисова в 2005 году, где проработал до 2007 года на различных позициях. 2007-2008 годах трудился в АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». С 2008 по 2009 годы был заместителем директора ТОО «New Consulting». 2009-2020 годы возглавлял ТОО Центр сертификации «Национальный стандарт». В 2020 году был назначен председателем правления АО СПК «AQJAIYQ».