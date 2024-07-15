Трагедия произошла четвртого июля в селе Сартогай Махамбетского района. В тот роковой день 17-летний выпускник школы Даулет гулял с друзьями. Позже он встретил 19-летнего односельчанина, с которым у него возник конфликт. Причиной перепалки, по предварительный информации, стал отказ Даулета помочь парню косить сено. Юноша получил серьезные травмы, и скончался по дороге в больницу.

Изначально полицейские начали досудебное расследование по статье факту «Причинение смерти по неосторожности».

– 11 июля по указанию прокуратуры Атырауской области действия подозреваемого квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и он взят под стражу. Человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями нашего государства. Посягательство на жизнь и здоровье человека строго преследуется по закону, - сообщили в прокуратуре области.

13 июля суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Другими словами, во время досудебного расследования подозреваемый будет находиться в СИЗО. Ход расследования дела находится на особом контроле прокуроров.

По словам родственников погибшего, Даулет вырос в многодетной семье, был неконфликтным, воспитанным. В этом году он окончил школу и готовился поступить в университет.



