По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов о падении с высоты поступил сегодня, 15 июля около 13 часов. Пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.

По словам очевидцев, мальчик лежал на москитной сетке. Как рассказала соседка, она сначала услышала грохот, а потом крики, подбежав к окну женщина увидела лежащего на земле мальчика. Он не двигался, вокруг были люди, скорая помощь приехала практически сразу.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

