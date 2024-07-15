По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов о падении с высоты поступил сегодня, 15 июля около 13 часов. Пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации.
По словам очевидцев, мальчик лежал на москитной сетке. Как рассказала соседка, она сначала услышала грохот, а потом крики, подбежав к окну женщина увидела лежащего на земле мальчика. Он не двигался, вокруг были люди, скорая помощь приехала практически сразу.
Между тем, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
