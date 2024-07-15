Из материалов дела следует, что 35-летняя Анаргуль Жумашева с 2018 года работала главным бухгалтером областной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта. Директор учреждения доверил ей свою электронную цифровую подпись, свои пароли и коды от приложений «Е-Токен» и «Authenticator», чтобы та могла своевременно перечислять заработную плату сотрудникам. Однако у Жумашевой возник преступный умысел, чтобы поправить свое материальное положение.

– Подсудимая перечислила себе и своим родственникам в лице матери, братьев, снохи, младшей сестры и подруги денежные средства. Они, в свою очередь, фактически не работали в спортивной школе. Для этого она под разными предлогами выпрашивала у них банковские карты. Вырученные средства бухгалтер тратила на свои нужды. В общей сложности Анаргуль Жумашева свои действиями причинила ущерб государству в размере 49,6 миллиона тенге, - говорится в приговоре суда.

Сама подсудимая свою вину признала в полном объеме и раскаялась. Она заявила, что действовала по своей инициативе и тратила деньги по своему усмотрению. Ещё она попросила суд назначит ей не строгое наказание и отсрочить его на более поздний срок, так как она вместе с супругом растит детей, одному из которых 1,6 года, а второму всего один месяц.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что совершенное Жумашевой преступление является тяжким, а из всей суммы ущерба подсудимая возместила лишь малую часть. За несовершеннолетними детьми Жумашевой вполне может ухаживать их отец.

Приговором суда Анаргуль Жумашева признана виновной по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, также осужденная должна будет возместить причиненный ущерб государству. Кроме этого суд запретил ей занимать должности на государственной службе и должности связанные с финансами в течение десяти лет. Её взяли под стражу в зале суда.

Жумашева не согласилась с таким решением суда и решила обжаловать приговор. Сейчас дело рассматривается в областном суде.



