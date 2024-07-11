Пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге заказала прокуратура ЗКО. В дополнительной характеристике говорится, что поставщик должен пошить плащ для государственного советника юстиции. Изделие должно быть из натуральной кожи черного цвета, с подстежкой из меха черного цвета. Воротник должен быть из натурального каракуля. К плащу поставщик должен приложить утеплитель, погоны, пуговицы и шевроны.

– Поставщик должен обеспечить высокое качество всех материалов для пошива плаща и после заключения договора в течение 10 календарных дней должен предоставить образцы используемых материалов заказчику для согласования, - говорится в технической спецификации.

Мерки должны сниматься на рабочем месте, то есть в здании прокуратуры ЗКО. Срок устранения несоответствий не должен превышать трех календарных дней. Поставщик должен заранее согласовать с заказчиком материал изделия. Гарантийный срок на изделие - один год. Кстати, транспортные расходы входят в стоимость договора.

В областной прокуратуре сообщили, что шестого июня закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью. Конкурс проводился на портале государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

– 13 июня государственная закупка признана несостоявшейся, в связи с представлением одного ценового предложения от ТОО «Камода». В тот же день порталом государственных закупок автоматический создано электронное приглашение поставщику ТОО «Камода». По итогам государственных закупок от 18 июня решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным поставщиком ТОО «Камода», - прокомментировали в главном надзорном органе ЗКО.



