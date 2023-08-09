Статистику озвучил национальный оператор «Казтелерадио». Сейчас в ЗКО отмечается высокий уровень проникновения зарубежных спутниковых операторов.
— На сегодня в регионе зарегистрировано более 61 тысячи пользователей спутникового телерадиовещания. Один из самых высоких уровней зарубежных спутников на территории ЗКО. По причине территориального расположения — мы граничим с пятью областями России, — сказала начальник центра продаж западно-казахстанского филиала компании Арайгуль Бекесова.
Зачем жителям «чужие» тарелки?
В ЗКО жители могут подключиться к трём российским операторам спутникового телевидения. Это «Триколор», «НТВ Плюс» и «Телекарта».
В стандартном пакете «Триколора» 154 канала. Обойдётся это в 2 500 рублей в год (11,5 тысяч тенге)
. В «НТВ Плюс» базовый пакет из 161 канала стоит 199 рублей в месяц или 2 388 рублей в год. А это 11 тысяч тенге. «Телекарта» обещает зрителям 240 каналов за 3 990 рублей в год (18,5 тысяч тенге)
.
Для сравнения, один из казахстанских спутниковых операторов предлагает 130 каналов за 3 300 тенге в месяц — 39 600 тенге в год. То есть минимум в три раза дороже, чем российские аналоги.
Установка обойдётся жителю от 30 до 50 тысяч. Ещё столько же придётся отдать за оборудование.
— Всё зависит от того, где живёт человек: дом или квартира. Какая там стена или крыша, чтобы тарелку установить. Куда нужно провести, сколько точек подключать, какое оборудование выберет клиент. Всё это влияет на стоимость. Поэтому окончательную цену сказать можно только после посещения клиента. В среднем на установку и настройку уходит 2-4 часа, — рассказал Виталий, разместивший в сети своё объявление.
Айгуль смотрит спутниковое телевидение седьмой год. По её словам, на тот момент российские операторы предлагали бОльшее количество каналов, нежели казахстанские.
— У меня сосед начал заниматься установкой, предложил всем. Почти весь подъезд согласился. Я люблю сериалы смотреть, фильмы разные, такого выбора наши проводные операторы не давали на тот момент. Кто-то говорит, мол что, пропаганду смотрите? Вот как раз пропаганду смотрят у операторов местных, потому что смотреть толком нечего. Ни разу не включала каналы СНГ на «НТВ Плюс», смотрю только иностранные сериалы и реалити шоу. И если говорить об информационной безопасности, на рекламу внимание обратите. На «тарелке» рекламная пауза состоит из кадров с закусочных и кофеен. А казахстанское радио включаешь, там сплошные букмекерские конторы, — говорит женщина.
Её соседка Милана два года назад перешла на казахстанского оператора. У женщины сломался ресивер, покупать новый она не стала.
— Для пожилых родителей установили обычное цифровое телевидение, за год сразу со скидкой платим. Сами перешли на Netflix сначала. Потом с начала войны уже меньше переводили контента и за эти деньги взяли и Ivi, и Кинопоиск. Там тоже есть каналы, но наш интернет не позволяет их смотреть в хорошем качестве, — рассказала казахстанка.
Милана признаётся, для её родителей казахстанская информационная повестка и правда малознакома. Но уже сама женщина и её дети потребляют новостной контент исключительно казахстанский. Они читают сайты, подписаны на Instagram-каналы отечественных СМИ.
— Я не смотрела, не смотрю и не буду смотреть российские новости. Родителей не перевоспитаешь, они всю жизнь смотрят «Первый канал». Да, это печально. Но молодёжь тоже не так активно потребляет новостной контент о нашей стране. В Tik-Tok, в котором они живут, своя пропаганда — потребительская. Так я считаю, — поделилась Милана.
Житель Уральска Санжар так же отказался от «тарелки». Он платил за «Триколор» больше 10 лет.
— С прошлого года смотреть перестали. И дело даже не в войне, а в контенте. Новости мы и до этого не смотрели, только фильмы и мультфильмы. С прошлого года по «тарелке» крутят одни и те же фильмы. Мне кажется, у них кассеты скоро «зажуёт». Например, «Гарри Поттера» крутили полгода. И мы решили, что платить за «тарелку», которую никто не смотрит, бессмысленно и отказались от нее, — рассказал мужчина.
Есть ли запрет?
Представитель «Казтелерадио» в ЗКО объяснила, что министерство информации и общественного развития рассматривает варианты для привлечения к ответственности лиц, реализующих доступ к услугам зарубежного телевидения.
— Со стороны МИОР рассматриваются возможные варианты по введению административных мер за реализацию карт доступа к услугам зарубежных спутниковых операторов. А именно штрафы либо применение административных мер. А также ограничение распространения данных услуг, — сказала Арайгуль Бекесова.
Запрет на спутниковые антенны, которые транслируют каналы, не имеющие лицензию на территории Казахстан, введён ещё в 2017 году. По факту он оказался неработающим. Есть и технический момент: территория нашей страны находится в зоне покрытия иностранных спутников.
Установщик Виталий по опыту говорит, что чаще остальных спутниковые тарелки устанавливают жители сёл. И местные власти не берутся за их проверки, понимания, что альтернативы у некоторых сельчан нет. Казахстанские операторы «заходят» не в каждый посёлок из-за недостаточной плотности населения. Им это просто экономически не выгодно.
К слову, похожая ситуация и с сотовыми операторами
. На границе жители ЗКО вынуждены использовать российскую связь, так как казахстанский широкополосный интернет подведён только к зданиям школы и акимата.