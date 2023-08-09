— Их направили на экспертизу. Стоит отметить, что некоторые кусты были высотой с дерево, — сообщает Polisia.kz.

Запрещённые к выращиванию растения полицейские обнаружили во дворе одного из домов в посёлке Коминтерн. У 33-летнего мужчины изъяли 60 кустов, похожих на коноплю.Начато досудебное расследование по статье «Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Мужчине грозит до двух лет заключения.