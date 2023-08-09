Суд над замакима ЗКО: кто ещё на скамье подсудимых

На скамье подсудимых первый заместитель акима ЗКО Ержан Балтаев и первый заместитель председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артур Доскалиев. Уголовное дело поступило восьмого августа. Оно будет рассматриваться под председательством судьи Гульнары Гимадутдиновой. Дата предварительного слушания ещё не назначена.

Напомним, Ержан Балтаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Он давал незаконные указания Артуру Доскалиеву о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения. Чиновник вину свою признал.

24 июля в социальных сетях распространялась информация о задержании Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. Однако в самом Антикоре тогда информацию опровергли. Третьего августа пресс-служба акима сообщила об увольнении чиновника за «несоблюдение обязанностей и ограничений».