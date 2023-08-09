- шариковая ручка стоила от 50 тенге,
- простой карандаш – от 90 тенге,
- набор цветных карандашей – от 600 до 1 500 тенге,
- линейки – от 100 тенге,
- краски для рисования – от 500 тенге,
- простые тетради – 45 тенге,
- общие тетради – от 180,
- альбом для рисования – от 200 тенге,
- пенал – от 800 тенге,
- клей – от 200 тенге,
- ластик – от 150 тенге,
- точилка – от 150 тенге,
- пластилин – от 550 тенге,
- ножницы – от 300 тенге,
- гуашь – от 600 тенге,
- цветной картон – от 400 тенге,
- обложка для книг – от 200 тенге,
- обложка для тетрадей – от 100 тенге.
