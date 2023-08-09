Данные опубликовало бюро национальной статистики. По сравнению с июлем прошлого года цены на канцелярские принадлежности в июле 2023 года подорожали на 64,4%. Например, школьные тетради выросли в цене на 77,2%, ручка шариковая – на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, альбом для рисования – на 44,1%. К слову, в прошлом году:
  • шариковая ручка стоила от 50 тенге,
  • простой карандаш – от 90 тенге,
  • набор цветных карандашей – от 600 до 1 500 тенге,
  • линейки – от 100 тенге,
  • краски для рисования – от 500 тенге,
  • простые тетради – 45 тенге,
  • общие тетради – от 180,
  • альбом для рисования – от 200 тенге,
  • пенал – от 800 тенге,
  • клей – от 200 тенге,
  • ластик – от 150 тенге,
  • точилка – от 150 тенге,
  • пластилин – от 550 тенге,
  • ножницы – от 300 тенге,
  • гуашь – от 600 тенге,
  • цветной картон – от 400 тенге,
  • обложка для книг – от 200 тенге,
  • обложка для тетрадей – от 100 тенге.
Таким образом, собрать рюкзак для школьника с самыми необходимыми принадлежностями можно было за 10 тысяч тенге.