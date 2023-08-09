«Нашу благую инициативу сразу же поддержали некоторые неравнодушные горожане, за что им искренняя признательность и благодарность. Ребятишки отдохнут в два этапа. Он будет включать себя не только досуг у моря, но и занимательные интеллектуальные, творческие, релакс увлечения. Кроме того, запланированы интересные экскурсии. В целом программа десятидневного отдыха очень насыщенная и исключительно рассчитана на возрастную категорию детей. К слову, это хорошая возможность не только отдохнуть, но и набраться сил, положительных эмоций и впечатлений перед новым учебным годом», — рассказал о целях социального проекта начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.В туристическую поездку ребятню провожали шумно и запоминающе: аниматоры, фокусники, фуршет, набор туриста впечатлили детей. Но больше всего подростков заинтересовала выставка полицейской техники. Мальчики и девочки примерили амуницию мото - патрульного и сапера.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...