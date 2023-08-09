«Нашу благую инициативу сразу же поддержали некоторые неравнодушные горожане, за что им искренняя признательность и благодарность. Ребятишки отдохнут в два этапа. Он будет включать себя не только досуг у моря, но и занимательные интеллектуальные, творческие, релакс увлечения. Кроме того, запланированы интересные экскурсии. В целом программа десятидневного отдыха очень насыщенная и исключительно рассчитана на возрастную категорию детей. К слову, это хорошая возможность не только отдохнуть, но и набраться сил, положительных эмоций и впечатлений перед новым учебным годом», — рассказал о целях социального проекта начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

Дети погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции на отдых отправились в сопровождении мам. В категорию отдыхающих также были включены дети многодетных стражей порядка, а также дети с ограниченными возможностями. Первый заезд состоял из 20 детишек и 37 взрослых.В туристическую поездку ребятню провожали шумно и запоминающе: аниматоры, фокусники, фуршет, набор туриста впечатлили детей. Но больше всего подростков заинтересовала выставка полицейской техники. Мальчики и девочки примерили амуницию мото - патрульного и сапера.