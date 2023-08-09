Пятеро иностранцев пытались попасть в Россию в обход контрольно-пропускного пункта на границе Казахстана в ЗКО. Нарушителей задержали четвёртого августа, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности. В страну они прибыли в качестве туристов.
— По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни. Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Казахстана, — информировали в комитете.
Ранее сообщалось, что жители приграничных сёл ЗКО помогают нарушителям пересечь границу с Россией. За организацию незаконной миграции нарушителям грозит до семи лет заключения.