В Алматы за пять месяцев зарегистрировали более тысячи случаев заражения корью
1 / 2
С начала года в Алматы выявили 1 097 лабораторно подтверждённых случаев кори. Из них 966 — среди детей до 14 лет. При этом годом ранее не был зарегистрирован ни один случай.
— Заболеваемость детей регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и не достижения прививочного возраста, — отметил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы.
Специалисты установили 14 893 контактных лиц. Из них экстренно привили по эпидемиологическим показаниям 277 человек.
Санврачи при появлении симптомов заболевания настоятельно рекомендуют:
не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;
находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места;
не отправлять больных детей в летние оздоровительные лагеря и организованные коллективы.