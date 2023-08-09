Редакция «МГ» продолжает цикл материалов об общежитиях города. Ранее мы показали, как живут люди, прославившиеся на весь город тем, что устроили под окнами свалку. И как выглядит общежитие в аварийном здании 30-х годов.

Сегодня мы расскажем, каково жить без природного газа, горячей воды и при постоянном отключении света.

Общежитие находится на улице Жангир хана и построено в 1986 году. Как оно выглядит? Дырявая крыша, обшарпанные перила, обвалившаяся штукатурка, обгоревшие провода. Потолок и стены в пятнах от сырости, отсутствие окон в подъезде, неприятный запах и мусор за окном. Туалеты здесь на несколько хозяев, поэтому выглядят они по разному. Соседи говорят, что у квартирантов самые грязные уборные — их не особо заботит чистота вокруг. Природного газа здесь нет, жильцы пользуются баллонами. Многодетные мамы ради безопасности готовят на электрических плитах.

— У меня четверо детей, боюсь оставлять их дома одних, потому что у нас газовый баллон. Туалет на три хозяина, в коридоре всегда темно. У нас когда дождь идёт, всё общежитие топит до первого этажа. Ни зайти, ни выйти невозможно, с потолка штукатурка валится. Канализация старая, горячей воды нет, на газе воду греем и моемся, — говорит жительница общежития.

Ещё одна многодетная мама переехала в пятиэтажку в марте этого года. Она говорит, что постоянно топит с крыши и всё вокруг нуждается в ремонте.

— Когда дождь идёт, у нас тут всё в болото превращается, с пятого этажа начиная. Я купила комнату с туалетом внутри, у остальных то воды, то света не бывает. Сейчас у меня в двух комнатах нет света. Готовлю я на плитке, утром ставлю чайник, он к обеду только нагреется, долго очень. Моемся также, греем воду на плите, — говорит многодетная мама.

Соседи переживают за предстоящий отопительный сезон. Из-за старых труб он начнётся позже и такое у них не в первый раз. По рассказам жильцов, зимой в комнатах холодно, спасаются обогревателями, ветер дует со всех сторон. Из-за старой проводки в доме постоянные замыкания. Уже было два пожара, едва не взорвался газовый баллон.

— Света часто нет, уроки учим при свечах, они у нас всегда в запасе. Я живу на втором этаже, но если на улице дождь, то и в общаге тоже дождик. Мы постоянно просим помощи у ЖКХ. Они приезжали, но помощи пока нет. Нам говорят, что этого дома нет в плане, он как бы не существует. Когда подвал топит или трубы нужно менять, жильцы сами деньги собирают. Мы же не относимся ни к кому, дом аварийный, нас не берут. Думаем, развалится дом или нет, постоянно осыпается. Дети в соседних дворах гуляют, у нас ведь нет площадки. Переехать пока не получается, моя комната с горячей водой стоит всего лишь два миллиона, не больше, — рассказала Вера Киселева.

Жильцы говорят, что среди их соседей много пьющих и квартирантов, а сотрудники полиции стали частыми гостями.

Заместитель акима Зачаганского сельского округа Асылжан Хайрулин говорит, что жители обращались с проблемными вопросами. И в рамках своей компетенции он готов помочь в решении.

— Там проживает активная жительница Татьяна Кадрова, которая совместно с нами старается решать вопросы дома. У них нет формы управления, неоднократно совместно с ЖКХ собирали жителей, никто не выходит. Контингент, конечно, не простой! Подготовку к отопительному сезону ведут сами жители, часто данный вопрос решается через Татьяну. Есть жители, которые хотят, чтоб дом признали аварийным, но такое техническое заключение дают аккредитованные организации на платной основе за счёт жителей дома. Так как здание построено как общежитие, туда невозможно провести природный газ. Опрессовку делают за счёт сбора средств от жителей. Неоднократно говорили, что будет легче работать, если организуют ОСИ или войдут в состав КСК. Но люди платить не хотят, поэтому те организации, которые обслуживают дома в Зачаганске, отказываются брать здание, — говорит Асылжан Хайрулин.

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые – всю жизнь.

