Второй раз за год просят поднять тариф на тепло в Уральске
Сегодня, девятого августа, на базе ТЭЦ прошёл пресс-тур, во время которого рассказали об исполнении обязательств АО «Жайыктеплоэнерго». А именно мероприятий инвестиционной программы за этот год.
Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова напомнила, что с первого июня ввели в действие новый предельный тариф на подогрев воды и теплоэнергию на 2023-2028 годы. Утвердили среднеотпускной тариф без НДС на уровне 5 434,82 тенге за 1 Гкал (рост 14,02%)
– В этом году в рамках утверждённых тарифов на 2023-2028 годы совместно с компетентным органом утверждена инвестиционная программа за счёт амортизации на общую сумму 3,5 миллиарда тенге. В том числе на 2023 год – 423 миллиона тенге. На эту сумму предприятие должно провести расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, которые приведут к снижению износа сетей и оборудований. В случае неисполнения обязанностей, уполномоченный орган примет решение об утверждении временного компенсирующего тарифа, — сказала Гульжаз Казбекова.
Выяснилось, что в связи с повышением стоимости газа АО «Жайыктеплоэнерго» вновь подало заявку на повышение тарифа на тепло и горячую воду.
— К нам поступила заявка об изменении затрат на газ. Законом предусмотрена статья, где субъект естественных монополий имеет право изменить тариф до истечения срока действия в некоторых исключениях. Одним из исключений является изменение цены стратегического товара, а с первого июля увеличена цена на оптовый газ, — отметила Гульжаз Казбекова.
Таким образом предприятие просит повысить стоимость своих услуг на 6% от действующего нового тарифа. Однако, по словам руководителя ДКРЕМ, это не окончательная цифра и решение примут в середине августа.
Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Бакытжан Акимгужин говорит, что это вынужденная мера. Ведь в противном случае предприятие работало бы себе в убыток. К слову, долг предприятия перед газовиками превышает 800 миллионов тенге.
Сейчас практически все запланированные работы в рамках тарифа исполнили. В том числе предприятие провело текущий ремонт, подготовилось к отопительному сезону, отремонтировало оборудование. Эти работы провели как раз за счёт средств потребителей.