Инвалид второй группы Бекбулат Утебаев рассказал, что на голодовку его сподвигла социальная несправедливость и нехватка денег на жизнь. Поэтому утром девятого августа мужчина вышел на одиночный пикет к памятнику Абая.

— Мне восемь тысяч добавили к пособию по инвалидности, это издевательство. Я сдал анализ, который стоит 10 тысяч тенге. Как инвалиду мне сделали скидку, в итоге анализ мне обошёлся в 9 500 тенге. И это только за один анализ. То, что они мне добавили к пособию, даже на анализ не хватает. Сейчас пособие 68 тысяч тенге. В больницу сходить две тысячи, постричься полторы тысячи тенге, мыло туалетное — 500 тенге. Трусы купить, извините, — 1000 тенге. Но я же должен одеваться, мыться и ухаживать за собой. Моя болезнь требует диетического питания, но мне не хватает. Цифры берут с потолка, как будто не живут в Казахстане. Они что, не видят, что продукты дорожают, что коммунальные услуги растут, лекарства стали дороже. Если им миллиона не хватает, мне как хватит, — говорит Бекбулат Утебаев.

Фото Ивана Повытчикова

По словам инвалида, в поликлиниках ему выдают не все лекарства, большинство приходится покупать с пособия.

— Не ем ничего со вчерашнего дня. Приглашал поговорить руководитель отдела внутренней политики Ербол Кушеков, но я не пошел. Потому что я там уже был, беседовал. Тогда по программе мне должны были кредит закрыть, а его просто заморозили и сейчас по 17 тысяч тенге снимают, — рассказал мужчина.

Бекбулат Утебаев не в первый раз выходит на одиночный пикет, в феврале 2023 года мужчина также вышел на площадь Абая. Спустя некоторое время к нему подошёл заместитель прокурора Уральска Алмас Унаев. Он заявил, что действия Бекбулата являются незаконными и ему грозит привод в полицию. Ведь на его уведомление о пикете в акимате отказали.