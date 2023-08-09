Девятого августа спасатели обнаружили тело пропавшего туриста. Его поиски велись круглосуточно.
— Предварительно, это турист, поиски которого проводятся четвёртый день. Гражданин России 1984 года рождения, — сообщили в МЧС Казахстана.
39-летний мужчина пятого августа в одиночку отправился на пик Абая через Шымбулак, Талгарский перевал и ледник Богдановича. Его искали сотрудники ДЧС, РОСО, Службы спасения, Федерации альпинизма, а также волонтёры проекта «Доброспас». Спасатели использовали дрон. Планировалось задействовать и борт «Казавиаспаса», но в горах начался шторм.