Депутаты маслихата Алматы на очередном заседании одобрили повышение стоимости проезда в общественном транспорте мегаполиса.
— Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в три раза дороже утверждённого... Учитывая инфляцию, рост цен на ГСМ и расходные запасные части, суммы выплачиваемых субсидий ежегодно увеличиваются от 10 до 30%, — отметил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.
Он заверил, что применение новых тарифов позволят снизить сумму субсидий на 10 млрд тенге уже в этом году. Когда именно вступит в силу новый тариф, пока неизвестно. После завершения всех юридических процедур власти официально объявят дату, когда проезд станет дороже. В начале июля акимат Алматы опубликовал проект постановления, согласно которому при безналичной оплате проезд будет стоить 100 тенге (сейчас 80 тенге), при оплате налом — 200 тенге (сейчас 150 тенге). Действующий тариф не менялся с 2012 года. При этом, заявили в акимате, за последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась. Подчёркивается, что себестоимость проезда без субсидий составляет 425 тенге. К слову, с 2017 года и по 2022 год объём субсидий вырос в 13,8 раза, с 6,9 млрд до 50 млрд тенге. И их всё равно не хватает. Тем временем количество жалоб на общественный транспорт растёт. Автобусов на линиях стало меньше, что увеличивает интервалы. Люди вынуждены толпится в жару и холод. При чём сложности возникают даже на туристическом маршруте №12, который должен перевозить гостей города в комфортных условиях.