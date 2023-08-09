— Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это моё глубокое убеждение. Здесь задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это во-первых. Во-вторых, дать гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями, — сказал президент во время рабочей поездки в Павлодарскую область.

— Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом. Народ ждёт от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы. Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны, — цитирует президента пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев планирует изложить своё видение экономической политики страны в предстоящем Послании народу. Его он огласит в сентябре.Он отметил, что лично думает над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели.Без кардинальных решений, по словам президента, не обойтись.