Видеообращение мамы погибшего ребёнка опубликовала волонтёр и член областного Общественного совета Сандугаш Кукенова. Тамара Цаплина рассказала, что её сын с детства страдал от проблем с сосудами.
— Это не отравление. У него с детства был диагноз, что у него сосуды сами лопались. Аорта у него разорвана была в грудной клетке. Я благодарю акима города, акима области за моральную, физическую, денежную поддержку, которую они мне оказали. Также весь город, что поддержали меня финансово. Автобус нам предоставили, – сказала мама погибшего Святослава.
Трагедия произошла седьмого августа в поезде сообщением Атырау — Астрахань. Ребёнок 2010 года рождения ехал в лагерь с группой детей. Их сопровождали вожатые. Полиция проводит проверку.