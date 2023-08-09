Yandex не открывается в Казахстане

По данным портала DownRadar, казахстанцам стали недоступны сервисы Yandex. Также поступают жалобы от жителей России и Беларуси. Однако больше всего проблемы испытывают алматинцы и жители казахстанской столицы. Не открываются поисковая система и почта. Редакция направила официальный запрос в Yandex.